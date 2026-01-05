Castelletto Cervo: contributi e patrocinio del Comune per associazioni culturali, turistiche e sportive nel 2025

La Giunta Comunale di Castelletto Cervo ha deliberato il sostegno economico e il patrocinio a favore di diverse associazioni locali per le attività e gli eventi previsti nel 2025.

Tra le iniziative approvate, la Pro Loco di Castelletto Cervo riceverà un contributo di 600 euro a sostegno dei progetti, delle manifestazioni e delle iniziative turistiche organizzate durante l’anno, oltre al patrocinio gratuito per tutte le attività programmate.

L’Associazione culturale “Garnerius – Amici del Monastero di Castelletto Cervo” riceverà un contributo di 1.550 euro per sostenere le spese legate agli eventi culturali, tra cui spettacoli, aperitivi letterari e visite guidate notturne, con patrocinio gratuito del Comune per tutti gli eventi.

Per le attività sportive, l’ASD “Cycling Center” otterrà un contributo di 500 euro e il patrocinio gratuito per la gara ciclistica fuori strada organizzata presso il bike park di Castelletto Cervo. L’Associazione sportiva “La Cervo” riceverà invece un contributo di 3.500 euro a sostegno delle proprie iniziative sportive e della partecipazione ai campionati.

L’Amministrazione Comunale nella delibera con la quale assegna i contributi sottolinea come il sostegno alle associazioni rappresenti un investimento nella promozione culturale, turistica e sportiva del territorio, oltre che un’occasione per favorire educazione sociale, socialità e cittadinanza attiva.