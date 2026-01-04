 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 04 gennaio 2026, 06:50

Inverno in alta quota, percorsi rischiosi: il Cnsas invita alla cautela

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico invita escursionisti e appassionati a massima prudenza, con temperature fino a -20°C in quota.

Inverno in alta quota, percorsi rischiosi: il Cnsas invita alla cautela (foto di repertorio)

Nei prossimi giorni le temperature in montagna scenderanno ampiamente sotto lo zero, con valori che in quota potranno raggiungere anche i -20°C, secondo le previsioni meteo. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) lancia un avviso importante per tutti i frequentatori della media e alta montagna.

Il freddo intenso favorirà la formazione di ghiaccio invisibile, anche su terreni che possono apparire semplici e ben battuti, aumentando in modo significativo il rischio di scivolate e cadute. Percorsi normalmente considerati facili possono rapidamente cambiare livello di difficoltà e diventare pericolosi.

Il Cnsas raccomanda di evitare l’improvvisazione e di adottare un comportamento prudente, a partire dall’equipaggiamento: saranno indispensabili calzature invernali adeguate, con suole adatte a neve e ghiaccio. Scarpe da ginnastica, calzature a suola liscia o scarponcini estivi non sono idonei alle condizioni attese.

In caso di dubbi sulle condizioni del percorso o sull’equipaggiamento, la scelta più sicura resta rimandare l’escursione o informarsi approfonditamente prima di partire.

a. f. (Vco News)

Le prime dalle rubriche

