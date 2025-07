Fienile in fiamme, attimi di paura in Valle Elvo: salvato un vitellino dai Vigili del Fuoco (foto e video di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Attimi di forte preoccupazione tra Pollone e Sordevolo per un incendio che ha investito in pieno un fienile. A notare l’alta colonna di fumo diversi residenti della zona e dei paesi vicini (perfino dal rione del Favaro) che, intorno alle 19.30 di oggi, 17 luglio, hanno dato l’allarme chiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono giunte diverse squadre da Biella e Cossato con autobotti e diversi mezzi per le operazioni di spegnimento e successiva bonifica. Dalle informazioni raccolte sembra che tutte le mucche della stalla siano uscite incolume e un vitellino sarebbe stato salvato da un operatore dei Vigili del Fuoco. Inoltre pare che sia andato bruciato un piano dell’abitazione vicina. Fortunatamente non risulterebbero feriti.

Presenti, oltre al sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon (arrivato per fornire assistenza e indicare i luoghi più vicini per il rifornimento d’acqua), anche i Carabinieri e la Forestale per la raccolta dei rilievi che accerteranno le cause del rogo.