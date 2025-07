Incendio a Pollone, stalla e fienile a fuoco: la struttura risulta inagibile

Aggiornamento di venerdì 18 luglio

Risulta inagibile la struttura che nella serata di ieri, giovedì 17 luglio è andata a fuoco a Pollone. La stalla accoglieva una ventina di bovini che sono stati tratti in salvo, al piano superiore un fienile conteneva un centinaio di rotoballe che hanno alimentato il rogo. Le fiamme, nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine hanno coinvolto l'abitazione adiacente, danneggiandola in parte. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

Come dichiarato dai Carabinieri, ora la struttura risulta inagibile e i Vigili del Fuoco stanno lavorando per quantificare i danni e comprendere le cause dell'accaduto, nonostante sembri un episodio accidentale e coperto da assicurazione.