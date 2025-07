Gare in vista al Golf Club Cavaglià

Due le gare previste questa settimana al Golf Club Cavaglià. Oggi c’è in programma la 4a tappa del circuito estivo Apericup, che metterà in palio (oltre ai premi di ogni gara con buoni pro shop) per il 1° netto e il 1° lordo della classifica finale (validi i miglior 4 score su 6) del circuito un voucher per un soggiorno di 2 notti.

Dalle 20.30 circa cena e partenze tra le ore 17/18. Domenica 13 luglio si terrà la prova del circuito con finale nazionale Green Pass Card Trophy (Stableford - 18 buche - 3 categorie). A fine premiazione seguirà rinfresco.

Info: 0161/966771 (338/2644005) - segreteria@golfclubcavaglia.it

Domenica si giocherà la prova del circuito WAGC (18 buche, Max Score, 3 categorie). I vincitori di 1° lordo assoluto, 1° - 2° - 3° netto di ogni categoria, Lady e Senior accedono alle WorldGolfers Series 2026. Dopo la premiazione rinfresco.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 67, 1° Netto Mario Protto Cavaglià 62, 2° Netto Cristiano Pavia Primule 64. 2a categoria: 1° Netto Stefano Olivieri Cavaglià 56, 2° Netto Piero Ceresa Cavaglià 62. 1° Ladies Angela Rosito Ciliegi 62. 1° Seniores Valerio Dabusti Laghi 63.

Sabato farà tappa la Golfitaliano Cup By Cantine Santadi (18 buche, Stableford 2 categorie) con finale nazionale diretta in Sardegna presso Is MolasPremiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià punti 32, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 37, 2° Netto Simone Lacagnina Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Lordo Matteo Pasinato Cavaglià 21, 1° Netto Francesco Girardi Cavaglià 41, 2° Netto Gino Calderini Laghi 40. 1° Ladies Renata Torazzo Cavaglià 39. 1° Seniores Francesco Guglielmina Laghi 37.