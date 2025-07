Boxe sotto le stelle torna in Piazza Cisterna: sabato l'incontro per il titolo italiano - Foto di repertorio.

Sabato 12 luglio 2025, Piazza Cisterna sarà teatro di un evento sportivo di grande rilievo: la XX edizione della manifestazione “Boxe Sotto Le Stelle”. L’appuntamento clou della serata sarà il match valido per il Titolo Italiano Pro Pesi Piuma (10x2), che vedrà opposte Alessia Vitanza (Boxing Club Biella) e Martina Caruso (Scuderia Italia Boxing Team).

L'incontro, promosso sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana, prenderà il via alle ore 21:00 e promette grande spettacolo per tutti gli appassionati della noble art.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune di Biella ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione temporanea della circolazione in tutta Piazza Cisterna, dalle ore 15:00 alle 24:00 del 12 luglio 2025. Le uniche eccezioni riguardano i veicoli autorizzati al seguito della manifestazione, gli addetti alle operazioni di allestimento e i residenti con posti auto interni.