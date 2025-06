IronBiella, gara in Francia con Pozzo e Ravera

In gara direttamente dall'Ironman Les Sable d'Olonne gli atleti di IronBiella Stefano Pozzo e Laura Ravera. Queste le loro parole: “Che dire.. Io festeggio il mio decimo Ironman in Francia facendo il personale. Ora si va a fare l’11° a Copenaghen. Laura era il suo 4°, bellissimo tempo il suo e andrà a Cervia a fare il suo 5°. Nuoto in oceano abbastanza mosso poi più tranquillo girando verso il porto. Era un giro unico. Bike collinare su 2 giri, bei paesaggi, su 1315m di dislivello. Ci è piaciuta molto. Infine, corsa su 4 giri, iniziata correndo anche sulla spiaggia: davvero molto bella”.