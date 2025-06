Rally: Trofeo N5 Italia, il ritorno di Alessandro Negri

Alessandro Negri nell'N5 2025

Sorpresa di mezza stagione per Biella Corse e i Trofei N5 Italia. Alessandro Negri, vincitore del titolo assoluto N5 Italia l'anno scorso, si è iscritto "in zona Cesarini" anche all'edizione 2025: in tempo per partecipare, a Trofeo ancora apertissimo, alle due gare a coefficiente doppio, il Rally di San Marino (12-13 luglio) e il Rally di Piancavallo (30-31 agosto). "Così, se va bene" ha commentato il "team manager” di Biella Corse, Alby Negri, "con due gare, a livello di punteggio, è come se ne facesse quattro!".

L'annuncio è stato dato in anteprima dall'ufficio stampa del Trofeo, con una news molto esaustiva: "Mossa furba da parte di Alessandro Negri che entra a far parte del trofeo nel momento giusto: la sua iscrizione arriva in vista ... delle due gare a coefficiente doppio ... occasione per recuperare in classifica e puntare nuovamente alla vittoria del titolo".

Alessandro Negri a San Marino sarà affiancato dal fido Marco Zegna e anche quest’anno gareggerà con la sua prestante Hyundai i20 , sempre preparata e assistita in gara dal Team Chiavenuto di Biella,.

"Visto il successo del 2024" spiega il sito del Trofeo "N5 Italia ha riproposto i due Trofei, N5 Terra e N5 Asfalto che, a fine anno, verranno uniti, decretando il vincitore assoluto dopo una finale unica".

Per quanto riguarda il calendario, le gare finora disputate sono il Rally Val d'Orcia (28-30 marzo, valido per il Trofeo Terra) e il Rally della Lanterna (14-15 giugno, Trofeo Asfalto). Oltre a San Marino (Trofeo Terra) e Piancavallo (Trofeo Asfalto), nel calendario ci sono ancora il Rally del Brunello (22-23 novembre, Trofeo Terra) e il Rally Città di Bassano (11-12 ottobre, Trofeo Asfalto), più la prova finale, nell'ambito di un evento ancora da definire.

Rally Lana Storico

Quello che si è corso sabato 21 giugno a Biella è stato un Rally Lana Storico non facile, per gli equipaggi della Scuderia Biella Corse. Molti ritiri, problemi tecnici e un po' di sfortuna hanno infatti penalizzato sia i partecipanti al rally che alla regolarità.

Rally - Fra gli equipaggi, il miglior risultato è stato ottenuto da Davide Negri e Roberto Coppa, in gara con una Porsche 911 RSR (raggruppamento 2, periodo H1, gruppo 4, classe >2000). Nonostante i problemi incontrati sul percorso hanno infatti terminato la gara al 4° posto assoluto, terzi di gruppo e di classe. Un peccato perché la vettura poteva loro permettere di chiudere in zona podio ... ma non sempre le cose vanno come si vorrebbe.

Niente da fare, invece, per gli altri equipaggi al via. Luca Prina Mello e Simone Bottega, infatti, in gara con una BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A classe 2500) si sono ritirati per un problema meccanico nella prima prova speciale della gara.

Stessa sorte (ritiro nella prima prova speciale) per Bruno Gaietto e Sarah Avagnina, al via con una Fiat Ritmo Abarth 130 TC (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2000). Ritiro per problemi meccanici (al termine della seconda prova, per un guaio all'alimentazione) anche per Ermanno Caporale e Hervé Navillod, che correvano nella categoria "auto classiche" con una Ford Escort Cosworth (raggruppamento CL, periodo K, gruppo A, classe >2000).

Migliore la situazione per i navigatori in gara a fianco di piloti di altra scuderia.

Carlotta Romano, che gareggiava con Oreste Pasetto su di una Porsche 911 RS (raggruppamento 2, periodo H1, gruppo 4 classe >2000) ha infatti chiuso al 6° posto assoluto, quarto di gruppo e di classe. Luca Pieri, in gara con Paolo Pastrone su di una BMW M3 (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2500), è giunto al traguardo al 33° posto assoluto, sedicesimo di gruppo e quinto di classe. Veronica Gaioni, invece, al via con Claudio Ferron su di una Opel Kadett GT/E (raggruppamento 3, periodo I, gruppo 2, classe 2000) è arrivata al traguardo al 49° posto assoluto, quattordicesimo di gruppo e quarto di classe. Ilvo Rosso, infine, in gara con Gianluca Bizzini su di una Opel Kadett GSI 16V (raggruppamento 4, periodo J2, gruppo A, classe 2000) ha chiuso al 65° posto assoluto, 31° di gruppo e 7° di classe.

Regolarità - Per quanto riguarda la gara di regolarità, nella "media 60" il miglior risultato è stato ottenuto da David De Faveri e Marco Blotto, al via con la loro Peugeot 205 Rallye (gruppo 5, classe 1). Hanno infatti terminato al 13° posto assoluto, sesti del proprio gruppo.

Emanuele Panetto e Jenny Grosso, in gara con una Peugeot 205 GTI (gruppo 5, classe 2) hanno terminato la gara al 18° posto assoluto, decimi di gruppo; mentre Fabrizio Bonetto e Daniele Ciani, su di una Fiat 127 C (gruppo 4, classe 1) hanno terminato ventesimi assoluti e undicesimi di gruppo. Grazie a questi risultati, Biella Corse ha chiuso al terzo posto fra le scuderie.

Per quanto riguarda la "media 50", l'unico equipaggio in gara, composto da Gabriele Lovazzano e Romina Saracco, al via con un' Autobianchi A 112 Abarth (gruppo 4, classe 1), ha chiuso al 19° posto assoluto, undicesimo di gruppo.

Le gare di questo fine settimana

Nessun equipaggio Biella Corse è in gara questo fine settimana, sono impegnati soltanto cinque navigatori.

I due Pieri saranno al 9° Rally di Castiglione Torinese . Tiziano Pieri sarà a fianco di Stefano Giorgioni sulla Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 9; papà Luca Pieri affiancherà invece Filippo Serena sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 10.