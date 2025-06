Pray, pianta rimossa dopo la caduta: ecco i danni al tetto della sede della Pro Loco

Nelle scorse ore, a Pray, è stato rimosso l'albero di grosse dimensioni che, nella prima serata del 21 giugno, è crollato a terra a causa del violento temporale e ha centrato in pieno il tetto della sede della Pro Loco, situata in via Roma, a due passi dal centro.

Una volta rimossa la pianta, i passanti e i residenti hanno notato l'effettivo danno subito. Nei prossimi giorni, saranno posizionati alcuni teli sul tetto per impedire alla pioggia di entrare nei locali. Nelle stesse ore di sabato, era stata colpita anche un'auto in sosta.