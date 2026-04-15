Biella, violento impatto con un’auto: motociclista trasportato in ospedale

Sarà accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella mattinata di ieri mattina, 14 aprile, all’angolo tra via Paietta e via Mombello, nel comune di Biella.

A rimanere coinvolte un’auto e una moto, con a bordo un uomo. Proprio quest’ultimo è finito sull’asfalto a causa del violento urto ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118.

In seguito, è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Nell’impatto avrebbe riportato ferite da codice giallo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che faranno luce sull’accaduto.