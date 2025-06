Maltempo, a Pray un grosso albero cade a terra e colpisce il tetto della sede della Pro Loco FOTO

Prosegue la conta dei danni nel Biellese a 24 ore dalla forte ondata di maltempo. Intorno alle 18 di ieri, 21 giugno, un violento acquazzone si è abbattuto nel comune di Pray, con grandinate, ingenti piogge e intense raffiche di vento.

A causa di ciò, un albero di grosse dimensioni è caduto sulla sede stradale e ha centrato in pieno il tetto della sede della Pro Loco, situata in via Roma, in pieno centro. Fortunatamente, in quel momento, nessun passante era presente in strada e non si sono registrati feriti. Oltre al tetto, è stata colpita anche un'auto in sosta.

“Siamo molto amareggiati ma ci attiveremo al più presto per riparare tutto quanto – spiegano dalla Pro Loco – Una stima dei danni è ancora prematura ma, al momento, segnaliamo che la saletta adibita alle riunioni dell'associazione ha subito qualche allagamento. Il resto dei locali è rimasto indenne. Altri aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni”.