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CRONACA | 16 aprile 2026, 16:57

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

Non si registrano feriti.

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO per newsbiella.it Mattia Baù

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO per newsbiella.it Mattia Baù

Incidente nel pomeriggio di oggi giovedì 16 aprile a Biella, nel quartiere di Chiavazza, in via della Vittoria. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e i rilievi del caso.

Fortunatamente non si registrano feriti.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza della chiesa, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli coinvolti, in corso nel tardo pomeriggio.

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

s.zo.

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