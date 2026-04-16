Biella Chiavazza, incidente in via della Vittoria: strada chiusa FOTO

Incidente nel pomeriggio di oggi giovedì 16 aprile a Biella, nel quartiere di Chiavazza, in via della Vittoria. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e i rilievi del caso.

Fortunatamente non si registrano feriti.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza della chiesa, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli coinvolti, in corso nel tardo pomeriggio.