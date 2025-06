Annullato ballAccogliamo

L’evento organizzato dal Tavolo Migranti di Biella e Centro Territoriale Volontariato è stato annullato con una PEC del Comune di Biella alle 12,23 di oggi venerdì 20 giugno poco più di 24 ore prima dell’evento, e a quarantaquattro giorni, un mese e mezzo, dall’invio della domanda.



La motivazione addebita l’annullamento a un’errore nella compilazione, per cui permane la concessione dell’occupazione del luogo pubblico ma si diffida nello svolgere la manifestazione.



“ballAccogliamo” prevedeva l’esibizione di quattro gruppi di ballo, dal Tango ai balli popolari alle danze africane, e il coinvolgimento della popolazione nelle danze. Previsto sabato 21 giugno alle ore 17 in Piazza Vittorio Veneto, sarebbe stato un bel momento di intrattenimento e divertimento per i tanti biellesi che passeggiano nel centro della loro città in un sabato pomeriggio di inizio estate.

Per il Tavolo Migranti sarebbe stato il modo di celebrare, con tutta la cittadinanza, la Giornata Mondiale del Rifugiato, con l’obiettivo di favorire l’incontro e il dialogo tra le persone attraverso la condivisione di qualche ora di divertimento e gioia.



L’evento sarà riprogrammato nei prossimi mesi