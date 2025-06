Chiavazza, in 212 alla 10ª Bertamelina: tra sport, natura e spirito alpino FOTO e VIDEO

In 212 oggi 19 giugno hanno partecipato alla 10° edizione della Bertamelina a Chiavazza, di questi 35 come Alpini. Sportivi, amanti della camminata, della natura, famiglie, bambini. Il più piccolo partecipante aveva 3 mesi, ed era comodo nella sua carrozzina spinta dalla mamma, ma con loro c'erano i 4 fratelli, oltre alla mamma e al papà. L'evento è inserito come sempre nel programma della tradizionale Festa di San Quirico, organizzata dal Comitato del Carnevale di Chiavazza, insieme alla Parrocchia e al Gruppo Alpini sezione di Chiavazza.

Per tanti partecipanti non era la prima volta, tanti invece si sono iscritti perchè ne hanno sentito parlare di questa corsa conosciuta non solo nel rione ma anche fuori, che per la prima volta quest'anno non ha attraversato la Bertamelina per via delle criticità del percorso segnato dal maltempo.

"Purtroppo tante piante sono cadute lungo il sentiero e abbiamo dovuto adattarci - spiega il capogruppo degli Alpini di Chiavazza che hanno organizzato l'evento, Piero Coda -. E' stata la prima volta che abbiamo dovuto rivedere il percorso, ma l'importante è che la corsa si sia fatta".

E dopo tutti a cena a gustare le prelibatezze allo stand gastronimico. Domani, venerdì 20 giugno, alle 21, concerto revival dell'Adunata, realizzato dalle penne nere in piazza XXV Aprile. Suonerà la Fanfara Valle Elvo con il gruppo Noi Cantando di Cossato.

Sabato 21 giugno, alle 19, apertura stand gastronomico e serata in musica con Luana e Moreno. Infine, domenica 22 giugno, alle 19, apertura stand gastronomico seguito da musica in allegria.