Biella 4 Racing, Rossetta-Delucchi primi di classe al Lanterna, al Lana Storico con Barbera-Barbera e Rossetta-Barbieri FOTO

Un trofeo via l’altro, per una prima parte di stagione decisamente positiva e ricca di riconoscimenti in casa Biella 4 Racing. Sono infatti Roberto Rossetta e Francesca Delucchi a “portarsi a casa” la prima posizione di classe N1, con la loro MG ZR 105, alla 41^ edizione del Rally della Lanterna, gara valida come seconda prova del girone B del Trofeo Italiano Rally, nonché quarta manche della Coppa Rally Zona 2. Per loro la quarantesima piazza assoluta finale.

“È stata una gara molto dura, sia come percorso che come condizioni climatiche”, esordisce Roberto Rossetta, “la prima che io e Francesca corriamo fuori casa, uscendone consapevoli di poter migliorare, ma allo stesso tempo di aver lavorato bene con note e ricognizioni, l’obiettivo era accumulare esperienza ed arrivare al traguardo, e direi che è stato rispettato. Le prove ci sono piaciute molto, selettive, ma molto divertenti, specie quelle lunghe del sabato. Un grazie a tutti i presenti a bordo strada che hanno macinato chilometri per sostenerci, alla Biella 4 Racing e a tutti i nostri partner, grandi e piccoli, che ci permettono di correre questa stagione”. Ma in casa B4R non ci si ferma, con l’appuntamento stagionale per eccellenza ormai alle porte, la gara di casa del Rally Lana Storico.

La manifestazione, in programma venerdì 20 e sabato 21 giugno, ripercorrerà il programma delle passate edizioni, con una prima giornata dedicata alle verifiche, ed una seconda di gara, con le prove di “Campore”, “Baltigati” e “Bioglio” da ripetersi due volte, per 99.64 chilometri cronometrati, con 116,32 di trasferimenti, che formano un complessivo di 215,96. Fulcro della corsa Laniera sarà ancora una volta il Centro Commerciale Gli Orsi, dove saranno ospitati partenza, arrivo, riordino di metà giornata e assistenza, mentre a Pray vi sarà riordino e remote service. Al via, nella prova dedicata al Trofeo 112, Roberto e Francesca Barbera, che tornano a condividere l’abitacolo dopo le sfortunate apparizioni delle gare precedenti, a bordo della Autobianchi A112 Abarth di gruppo 2.

“Anche quest’anno siamo al nastro di partenza io e mia figlia Francesca”, racconta Roberto Barbera, “intraprendendo l’avventura di provare la mitica A112. L’obiettivo è quello di divertirsi, fare esperienza, e giungere al traguardo. Non vediamo l’ora di percorrere le mitiche p.s. del Lana, belle ma molto impegnative. Un grazie alla mia Scuderia che sarà al nostro fianco in questa avventura”. Nella gara di regolarità a media 60, per la seconda uscita in due settimane, sarà presente Roberto Rossetta, in questo caso navigato da Dennis Barbieri, sulla Lancia Fulvia Coupé 1.3. “Considero ormai il Lana come la gara di casa”, ci riporta Roberto Rossetta, “soprattutto da quando faccio parte di Biella 4 Racing. Da quando ho iniziato a correre in auto nel 2019, non ho perso un’edizione, gara tosta e selettiva, ma bellissima. Quest’anno mi presento al via con Dennis che debutta alle note, ma è un ragazzo molto appassionato e preparato. L’obiettivo è giocarsela il più possibile nella classifica di classe, con un occhio all’assoluta”.

Ormai presenza fissa in qualità di apripista nella media 50, Massimo Ozino e Roberto Tosi sono pronti a ricoprire anche in questa 14^ edizione il loro delicato compito, a bordo della Autobianchi A112 Abarth. “Divertimento assicurato!”, commenta Massimo Ozino, “felici di poter essere della partita. Anche quest’anno ricopriamo un ruolo delicato e allo stesso tempo molto importante, ma che ci permette di poter vivere la gara dal punto di vista privilegiato dell’abitacolo. Un in bocca al lupo ai nostri compagni di Scuderia, in gara vera e propria, ed a tutti gli amici presenti”. Anche nel 2025, al Lana Storico, si riproporrà la consolidata e proficua collaborazione fra Biella 4 Racing e Scuderia del Grifone. “Esattamente”, raccontano i rappresentanti B4R, “come ormai da molti anni avremo l’onore di collaborare con gli amici della Scuderia Genovese, con assistenza ed hospitality che lavoreranno a pieno ritmo durante la giornata di gara anche, ma non solo, per loro. Fin d’ora un sentito ringraziamento a tutti Soci, ragazze e ragazzi super appassionati, che mettono a disposizione il loro tempo affinché i nostri portacolori ed i nostri assistiti possano esprimersi al meglio e cogliere i risultati che gli spettano”.