Torna“Quat Pass për Pralungh”, c'è una novità: ecco il Trail Light

Torna“Quat Pass për Pralungh”, la manifestazione podistica non competitiva, giunta all'ottava edizione e organizzata dall’Associazione Genitori&Giovani nel comune di Pralungo. L’evento prevede tre tracciati diversi, ognuno con le sue caratteristiche così da permettere a tutti – grandi e piccini, allenati o principianti – di vivere una giornata all’insegna del movimento, del divertimento e della condivisione.

In particolare c'è il minigiro per i bambini, con un chilometro di distanza e partenza alle 17 di sabato 21 giugno dal Polivalente del paese. Novità di quest'anno il Trail Light, al via alle 17.45, sempre dal Polivalente. Un percorso di 10 km, pensato per chi desidera cimentarsi in un trail leggero. Il tracciato si snoda attraverso sentieri collinari, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nella natura e scoprire panorami suggestivi nei dintorni di Pralungo. Infine, il classico percorso misto da 6 chilometri, con orario d'inizio alle 18.

Inoltre, ci sarà spazio anche per la solidarietà: l'intero ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficenza alle scuole del paese, per il sostegno di progetti educativi, attività didattiche e iniziative a favore degli studenti di Pralungo. Alla fine, premiazioni e un ricco buffet. Per info: 380.3064008.