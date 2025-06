Pray, un omaggio alla passione motoristica biellese: “Moto Mello” in mostra alla Fabbrica della Ruota

Dal 22 giugno al 27 luglio, la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra “Moto Mello alla Fabbrica della Ruota”, curata da Aurora Marinello e Danilo Craveia. L’esposizione è dedicata alla straordinaria attività motoristica dei fratelli Albino e Giuseppe Mello di Valle Mosso, che negli anni Trenta e Quaranta del Novecento realizzarono ben 145 prototipi di motociclette.

In mostra si potranno ammirare nove esemplari originali provenienti da collezioni private, testimoni della creatività e dell’ingegno dei fratelli Mello. Questi appassionati pionieri delle due ruote iniziarono la loro carriera come corridori su moto Gilera, Guzzi, Morini e Norton, per poi cimentarsi nella costruzione artigianale di motociclette con motori di varie marche e cilindrate. Le loro creazioni, pilotate sia da loro stessi che da altri corridori, ottennero successi in numerose gare, come il circuito di Como, Fossano e la celebre Biella-Oropa.

Ogni prototipo esposto sarà accompagnato da un pannello descrittivo con informazioni tecniche e storiche. Completano il percorso espositivo vetrine e pannelli che ricostruiscono il contesto motoristico del Biellese dell’epoca, grazie al materiale fornito dall’Archivio Marco Gronda e da diversi appassionati e studiosi.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (bando Culturhub), dalla Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte. L’inaugurazione si terrà domenica 22 giugno alle ore 17.00 con gli interventi di Marcello Vaudano, Alberto Mello e Danilo Craveia, seguita da un rinfresco offerto dal DocBi – Centro Studi Biellesi.

La mostra sarà visitabile ogni domenica, dalle 14:30 alle 18:30, nell’ambito della Rete Museale Biellese.