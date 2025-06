Grande partecipazione al 38° Giro di Sordevolo: vincono Lometti e Bonino, il trofeo a La Vetta Running

Si è svolta ieri, giovedì 12 giugno 2025, la 38ª edizione del Giro di Sordevolo – Trofeo Pasquale Leonardi, un appuntamento ormai storico per gli amanti della corsa nel Biellese. L’evento, organizzato dalla società Pietro Micca Biella Running ASD, ha coinvolto atleti, appassionati e famiglie in una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

La manifestazione ha proposto sia una gara competitiva sia una corsa non competitiva a passo libero, oltre a un minigiro dedicato ai più piccoli. In totale, sono stati 123 i partecipanti: 52 gli iscritti alla gara agonistica, 52 quelli alla non competitiva e 19 i bambini che si sono cimentati nel percorso a loro riservato.

Nella classifica assoluta maschile, il più veloce è stato Matteo Lometti, seguito da Christian Agnolin e Matteo Biolcati Rinaldi. In campo femminile, a trionfare è stata Matilde Bonino, davanti a Francesca Foglio e Elisa Travaglini.

Il Trofeo Pasquale Leonardi, assegnato alla società con i migliori piazzamenti complessivi, è andato al team La Vetta Running, che ha preceduto la Pietro Micca Biella Running e l’ASD Olimpia Runners.