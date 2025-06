Sagliano Micca ricorda Maurizio Testore: “La piazza è un po' più vuota, grazie per i tuoi gesti e insegnamenti”

Sagliano Micca piange una delle sue anime più autentiche. Sui propri canali social l'amministrazione comunale ha voluto ricordare il “Sindaco della Piazza”, Maurizio Testore, venuto a mancare nei giorni scorsi.

“Un soprannome nato spontaneamente, come solo i veri riconoscimenti popolari sanno essere – si legge nel post - Perché Maurizio non aveva un titolo ufficiale, ma aveva qualcosa di molto più raro: il rispetto, l'affetto e la stima sincera di un intero paese. La sua figura inconfondibile, sempre presente nella piazza centrale, era un punto fermo. Con un sorriso, una parola buona o un gesto gentile, Maurizio riusciva a far sentire chiunque a casa, che fosse un amico di vecchia data o un passante di passaggio. La piazza non era per lui solo un luogo, ma un simbolo. Un piccolo mondo che curava con amore e attenzione. Con la sua scopa, la paletta e un'infinita pazienza, si prendeva cura di ogni angolo come se fosse suo. Foglie, cartacce, disordine: nulla sfuggiva alla sua instancabile dedizione. E lo faceva in silenzio, senza chiedere nulla in cambio, con quello spirito civico che oggi ci manca sempre di più”.

“Maurizio – aggiunge il Comune - era molto più che una presenza: era l’anima della piazza, il suo custode, il suo sorriso quotidiano. La sua umiltà era la sua forza. Il suo impegno, semplice ma costante, era un esempio vivo di cosa significhi amare davvero il proprio paese. Non servivano incarichi, fasce o timbri ufficiali: bastava lui. Oggi la piazza è un po’ più vuota. Ma il suo spirito resta. Resta nelle chiacchierate del mattino, nel rispetto per gli spazi comuni, nei sorrisi tra vicini, nella cura silenziosa delle cose fatte col cuore. Grazie, Maurizio. Per ogni gesto, per ogni buongiorno, per ogni foglia raccolta e parola gentile. Grazie per averci insegnato, con l’esempio, che l’amore per la comunità si misura nei piccoli atti quotidiani. La tua piazza ti ricorderà sempre. E noi con lei. L’amministrazione comunale e tutta Sagliano Micca ti salutano con affetto e gratitudine. Ciao, Sindaco della Piazza”.