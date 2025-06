La Valle Cervo piange la scomparsa di Maurizio Testore, era il “sindaco della piazza: il ricordo del figlio Sergio

Per tutti era il “sindaco della piazza”. Non c'era momento, o occasione, dove Maurizio Testore non si è attivato per salvaguardare e mantenere il decoro e la cura dei luoghi simbolo e più frequentati di Sagliano Micca, suo paese di residenza da circa 20 anni.

Originario di Loazzolo, nell'Astigiano, era molto attivo nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, è sempre stata una figura molto apprezzata e stimata da tutta la popolazione. Per questo la notizia della sua scomparsa, avvenuta all'età di 92 anni, ha profondamente addolorato e lasciato un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

“Una figura di esempio per la comunità – confida il figlio Sergio – Sempre attento al bene del proprio comune e dotato di un altissimo senso civico. Valori che mi ha tramandato, sempre rammentato e che porto con orgoglio nel ricordo del mio papà. Inoltre, era profondamente legato alla sua famiglia, in particolare sua moglie, mia madre Rita. Mancherà davvero a tutti noi”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Mosca, avranno luogo nel vicino paese di Andorno Micca alle 10 di domani, giovedì 12 giugno, nella chiesa parrocchiale. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario alle 17.30 di oggi.