Campiglia Cervo nelle foto d'archivio: Riabella nel '900

Riabella è una pittoresca frazione situata nel comune di Campiglia Cervo sul versante soleggiato della valle. Agli inizi del Novecento contava oltre 300 residenti, oggi decisamente diminuiti ma durante i mesi estivi molte delle antiche case in pietra vengono riaperte dai villeggianti e il borgo ritorna alla vitalità di un tempo.

La Valle Cervo in passato era costellata di cave di pietra per l’estrazione della sienite. Data la grande specializzazione nel settore, vigeva la consuetudine della migrazione stagionale per attendere ai lavori edilizi in altre aree italiane ed estere. Le donne rimanevano in valle a portare avanti famiglia, casa e terreni con attività agricola di sussistenza e qualche capo di bestiame, sostenendosi reciprocamente in forte spirito comunitario.

Un importante fenomeno migratorio permanente verso altri continenti tra la fine dell’Ottocento e metà Novecento comportò un forte spopolamento della valle, Tuttavia, il legame con le radici in tanti casi è rimasto vivo e negli ultimi anni sono tanti i “foresti”, italiani ma soprattutto esteri, che stanno scoprendo le qualità del territorio e scegliendolo come loro fissa dimora.