Weekend da sogno per Valdigne Triathlon, conferma la 1° posizione nel Campionato Italiano di Società FOTO

Ad Asti sabato 31 maggio 2025 si è disputato l’Aquathlon Giovanile. Bellissime gare dei Giovani in verde-turchese-oro nella II° Tappa del Campionato Giovanile Piemonte e VdA di Triathlon.

Tra le Youth A prove molto positive per le biellesi Cecilia Lorenzoni, 7°, Caterina Pinna, 8°, e Giulia Ferrari, 9°. Al maschile, splendido argento per Federico Cagnin e ottimo piazzamento per Saad Darifi, 5°. Tra i Ragazzi, ancora un podio, con l'argento di Thomas Zecchini, molto positivi Edoardo Cagnin, Mattia Gallo Barbisio e Mirko Corda con buoni piazzamenti. Grande soddisfazione per Coach Bea Lanza per i risultati dei suoi atleti di Valdigne Triathlon e dei più giovani di Pralino Triathlon.

Domenica 1° giugno 2025 si è disputato l’Aquathlon di Rimini valido come seconda prova del Circuito Italiano di Aquathlon, nella gara femminile grandissime prestazioni delle Girls in verde-turchese-oro. Oro per la lombarda Erica Maculan che con una super run finale pone il sigillo alla vittoria, ottima gara per la toscana Rachele Laschi che conquista il terzo posto assoluto.

A Rapperswill (CH) si è disputato domenica 1° giugno il 70.3 del Circuito IM, sul classico percorso estremamente impegnativo, molto brava Raffaella Turco che conquista la meritata qualifica al Mondiale di 70.3, al maschile ottima prestazione per il Coach biellese Stefano Massa sempre preformante nelle lunghe distanze. Sempre domenica 1° giugno si è disputato il DeeJay Tri Olimpico a Segrate (MI). Grande prova, in una caldissima giornata, del torinese Enea Demarchi che conquista uno straordinario 4° posto assoluto. Ottima gara per il biellese Sergio Costa 6° tra i tanti M4.

Lunedì 2 giugno si è disputata, sempre all’Idroscalo nella kermesse del DeeJay Tri la gara su distanza Sprint. Al maschile prova strepitosa del brianzolo Thomas Francesco Previtali che, nonostante un problema in T2, con una run finale eccezionale ha conquistato la vittoria assoluta. Buona prova per il varesino Dario Nitti tra i tanti M3. Al femminile prove stupende per la lombarda Laura Ceddia, un bronzo assoluto che testimonia la sua continuità di risultati ad alto livello, ottimo 6° posto assoluto per la giovane veneta Matilde Dal Mas in decisa crescita di prestazioni e risultati.

A Barberino di Mugello (FI) lunedì 2 giugno si è disputato il Campionato Italiano di Triathlon Medio, grandissime soddisfazioni per Valdigne Triathlon con l’oro a Squadre Maschile e l’argento a Squadre Femminile a testimonianza di una grande solidità del Team! Nella gara maschile splendido argento assoluto e oro tra gli S1 per un Leonardo Allegri, autore di una prova maiuscola, 7° posto per il sempre performante loanese Ivan Cappelli, 8° posto e argento S2 per il polivalente veneziano Marco Barison, molto bene Thomas Burr, 10° assoluto e argento S1. Di rilievo la frazione natatoria per il romagnolo Francesco Strada, 5° tra gli S1 e buona prestazione del lecchese Alessandro Cazzaniga 7°tra gli S1.

Al femminile prova tra le top della padovana Francesca Crestani, 4° assoluta e argento S2, prima a uscire dall’acqua è stata la reggiana Matilde Salati, 7° al traguardo e oro tra le S1. Tra le M3 ancora una gara di alto livello per la torinese Tiziana Squizzato, argento di categoria. A Sommariva Perno (CN) nel Tri Sprint del Roero ottima prestazione del torinese Gabriele Verdoja, 7° assoluto e argento M1. Alla fine del lungo weekend sportivo la positiva conferma per Valdigne Triathlon del primo posto provvisorio del Campionato Italiano di Società su più di 500 Team partecipanti, un risultato molto importante per la Squadra che ha sede a Valdengo (BI), classifica che vede al secondo posto K3 Cremona e al terzo posto Cus Pro Patria Milano.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti con il Campionato Italiano Assoluto di Aquathlon Classico di Taranto e i Campionati Giovanili Aquathlon e la Coppa Italia di Triathlon a Montesilvano.