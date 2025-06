Oggi giovedì 5 giugno, in tutta Italia, si celebrerà il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. In particolare a Biella, la cerimonia si terrà dalle 18 in piazza Duomo.

Per l'occasione, la cerimonia sarà trasmessa in diretta dal quotidiano online NewsBiella.it in prima pagina e sui principali canali social, così da permettere a tutti di seguire e condividere questo importante momento anche a distanza.

