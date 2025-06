Funakoshi Karate 1976 a podio nei campionati regionali esordienti

Il palazzetto dello Sport di Leinì ha ospitato, lo scorso weekend, i campionati regionali Esordienti Fijlkam di Karate. Cinque giovanissimi portacolori dalla Funakoshi 1976, preparati dal Maestro Damiano Rovatti, sono riusciti nell’impresa di conquistare tutti il podio, portando a casa un titolo regionale, due medaglie d’argento e due di bronzo.

Campionessa Regionale è Martina Ciliesa, oro nella categoria 50 kg, che ha superato agevolmente i primi turni del tabellone e ha poi dominato la finale grazie all’impostazione tattica applicata nelle varie fasi dell’incontro. Nel curriculum della giovane karateka il 5° posto alla recente Open League di Lombardia.

Argento per Greta Bagatin nei 40 kg, che conquista la finale con determinazione e tiene testa all’avversaria cedendole un solo punto. Secondo posto anche per Francesco Lepori nei 43 kg, la categoria più numerosa del campionato. Ha messo in fila tre vittorie consecutive tutte combattute fino all’ultimo secondo, così come la finale, ceduta di un punto. L’ottima preparazione fisica gli ha permesso di alzare il ritmo degli incontri e mantenerlo alto quando gli avversari cedevano alla stanchezza.

La medaglia di bronzo l’hanno conquistata: Gregorio Seracini nei 38 kg e Davide Ramella Pralungo nei 48 kg, entrambi hanno perso il primo incontro e vinto poi i ripescaggi.