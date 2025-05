Biella Motor Team, impegno su quattro fronti FOTO

Sabato 24 maggio, la Biella Motor Team è stata protagonista della terza edizione del Rally Lana Revival, organizzato dall’Automobile Club Biella.

La manifestazione, con un percorso ispirato all’edizione del 1975, ha visto l’arrivo delle prime vetture, partite alle 19, intorno alle 2.30. Tra gli oltre 260 equipaggi circa una ventina quelli con i colori del sodalizio presieduto da Claudio Bergo che per una volta ha preso il via nelle vesti di navigatore di Vittorio Gremmo su una Toyota Celica ST185. Dopo la festa del Rally Lana Revival, però, è ora di tornare in gara. Gli equipaggi della scuderia biellese saranno presenti in quattro appuntamenti nel prossimo fine settimana.

Al Valsugana Historic Rally, quarta prova del Campionato Italiano Rally Storici sono quattro gli equipaggi BMT. Con il numero 18 Luca Prina Mello e Simone Bottega portano all’esordio una nuova BMW M3 del 4° Raggruppamento mentre fanno parte del terzo Luca Valle e Cristiana Bertoglio, al via con il numero 27 sulla loro Porsche 911 SC. Il numero 29 è stato assegnato alla Porsche Carrera RS del 2° Raggruppamento di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. Sempre nel 2° Raggruppamento corre anche il navigatore Ermanno Battaglin che affianca Giuseppe Romano sulla Lancia Beta Coupé numero 47.

Al Rally Il Grappolo di San Damiano d’Asti, prova della Coppa Rally di Zona 2 per auto moderne, invece sono al via Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti (numero 29) che cercheranno di fare bene in classe Rally4 con la loro Peugeot 208 GT Line mentre Denise Bolletta navigherà Davide Bellonzi su una Peugeot 106 Rallye (numero 96) di classe N2. Nuova esperienza come navigatore per Alessandro Colombo, normalmente pilota: correrà con Franco Giai Via su una Fiat Seicento Sporting (numero 107) di classe A0.

In terra bergamasca correrà la navigatrice Roberta Steffani. Sarà al Rally Coppa Camuna, con Daniel Gualdi su una Peugeot 208 VTi di classe Rally4/R2 (numero 48). In Sicilia, al Rally dei Nebrodi correrà invece Onofrio Buttitta in coppia con la figlia Giovanna con una Renault Clio RS di classe N3. Il loro numero è il 56.