TeamVolley, gran finale: l'Under 17 trionfa nello "Ziccio".

Chiusura di stagione memorabile per il Settore Giovanile del TeamVolley. L’ultima istantanea è trionfale: il Generali si è imposto nella Final Four di Novara e ha vinto il Trofeo federale Under17 intitolato a Daniele Ziccio. Complimenti alle ragazze e allo staff, composto da Ivan Turcich, Marco Allorto e Melissa Furlan.

SEMIFINALE

Palestra S.P. “A. Peretti” di Novara

Euroadesiv Omegna Pallavolo – GENERALI TEAMVOLLEY 0-3

(23-25/11-25/22-25)

FINALE

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Gulliver Novi Azzurra – GENERALI TEAMVOLLEY 1-3

(22-25/10-25/25-21/15-25)

Il commento di coach Ivan TURCICH: «Che bello vincere, sono contento di aver portato a casa il trofeo. Ci tenevo davvero che le ragazze – dopo tutto quello che hanno dato in questa stagione – potessero concretizzare almeno in parte gli sforzi e il lavoro fatti. Le difficoltà della Final Four non le misuro in termini tecnici, ma di concentrazione: siamo a fine stagione e abbiamo dovuto raschiare il fondo del barile delle energie mentali per dare l’ultimo strappo. Le loro facce, subito dopo aver alzato la coppa, parlano chiaro. Se devo fare un bilancio dell’annata, abbiamo centrato alcuni obiettivi mancandone altri. La crescita dei singoli e del collettivo però è stata molto bella e importante, sia per il futuro delle giocatrici che del TeamVolley in generale. Abbiamo imparato che non si può sempre e solo vincere, ma a conti fatti il lavoro duro paga. Sono davvero fiero del mio gruppo, di come abbia tenuto botta fino all’ultimo pallone. L’anno scorso eravamo arrivati secondi e volevamo migliorarci. Ora un po’ di meritato riposo, ma giovedì si torna in palestra per organizzare la prossima stagione».

LE NOSTRE CAMPIONESSE

30 - Caterina PILETTA ©

40 - Giulia BARENGO

37 - Linda BARONCHELLI

22 - Aurora BOGGIANI

34 - Carlotta FERRARIS

35 - Camilla FLORIS

33 - Beatrice GARIAZZO

39 - Melissa GENIPRO

31 - Emma LANARI

10 - Lucia PANICCIA (L1)

42 - Emilia PIVOTTO

75 - Margherita REGE (L2)

32 - Virginia SOLA

41 - Giorgia STRANO

Coach Ivan TURCICH

Vice Marco ALLORTO

Dirigente Melissa FURLAN