Le corse della settimana dal 27 maggio al 1 giugno di newsbiella.it

Questa settimana, si corre a Candelo e a Cossato.

A Cossato giovedì 29 maggio è in calendario la 1^ Corricossato, km 6. E' una camminata ludico motoria. Le iscrizioni saranno in p.zza Croce Rossa Italiana a partire dalle ore 1 7:30, mentre la partenza p.zza chiesa ore 20:00. L'arrivo è p.zza Croce Rossa Italiana. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata al 5 giugno 2025. Iscrizione minorenni gratuita, altri partecipanti € 3,00; contributo agli istituti scolastici aderenti all'iniziativa, ripartito proporzionalmente al numero di iscrizioni realizzate dai singoli plessi partecipanti. Sarà consegnata una maglietta ricordo della manifestazione ai primi 2.000 iscritti.

A Candelo venerdì 30 maggio l' Oratorio di San Pietro, con il supporto di Atletica Candelo, vc012, organizzano, la manifestazione non competitiva ludico-motoria trofeo città di Candelo. La lunghezza del percorso è di circa 8 km. Alle ore 18:30 c'è il ritrovo presso l'oratorio di San Pietro, via San Francesco ore 20:00: partenza ludico-motoria. Iscrizioni: solo corsa € 6,00 corsa e pasta party € 10,00 servizi offerti: - docce e spogliatoi - medico e dae; responsabile organizzazione: Gianni Melis (339-625-7800)