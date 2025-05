Caduta fatale in una grotta del Varesotto, Biella piange la morte di Mauro Consolandi: socio per anni del GSBi- CAI

La tragica notizia della morte di Mauro Consolandi ha gettato nel dolore la comunità biellese. 73 anni, in passato valente e stimato istruttore nazionale di speleologia, ha perso la vita ieri, 24 maggio, in un incidente all'interno della Grotta Remeron, nel territorio di Comerio, in provincia di Varese. Il biellese era impegnato in un'escursione quando all'improvviso è scivolato vicino ad un pozzo estremamente profondo. La caduta, alla fine, gli è risultata fatale.

Consolandi era una figura nota in tutto il territorio biellese nonché uno dei soci più attivi del Gruppo Speleologico Biellese (GSBi) del CAI. A ricordarlo, in queste ore, una cara coppia di amici: “Era una persona eccezionale, la sua morte ci ha colpito profondamente. Era uno dei migliori speleologi del Piemonte: esperto, sempre molto preparato. Inoltre, è stato uno dei primi che si è occupato di rilievo speleologico topografico delle grotte in 3D. Siamo ancora sconvolti, ci stringiamo al dolore della famiglia”.