E' il biellese Mauro Consolandi lo speleologo deceduto nella Grotta Remeron

AGGIORNAMENTO DELLE 19.30: Abbiamo voluto essere certi, sperando sino all'ultimo che non fosse lui la vittima dell'incidente in grotta, ma purtroppo si tratta dello speleologo biellese Mauro Consolandi, considerato una delle colonne portanti del gruppo del Cai.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.50: : Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto per il recupero di uno speleologo che ha perso la vita nella Grotta Remeron, nel territorio del Comune di Comerio (Varese). La vittima, uno speleologo esperto, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolata in corrispondenza del primo pozzo di 15 metri di profondità. La caduta è risultata fatale. I suoi compagni di escursione, hanno tentato inutilmente di rianimarlo e hanno dato l'allarme uscendo e chiamando il numero unico di emergenza 112. I tecnici del Soccorso Speleologico sono prontamente intervenuti per raggiungere la vittima, trasportarne la salma all'esterno e consegnarla alle autorità giudiziarie.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.40: Assume contorni tragici l'incidente della Grotta Remeron di oggi: uno dei due speleologi coinvolti è deceduto. Lo ha fatto sapere tramite i propri canali Areu pochi minuti fa. Si tratterebbe di un uomo di 73 anni. L'incidente è avvenuto in una zona non aperta alle semplici visite turistiche. Dei due elicotteri del soccorso sanitario, alzatisi in volo da Bergamo e da Como, solo il primo ha raggiunto l'ospedale: il secondo ha purtroppo concluso la propria missione sul posto.

Le informazioni sull'accaduto non sono ancora complete.

AGGIORNAMENTO DELLE 17: Informazioni sanitarie precisano che sono due gli speleologi coinvolti nell'incidente alla grotta Remeron, due uomini rispettivamente di 52 e 73 anni. Le operazioni sono ancora in corso.

Il fatto: Un escursionista speleologo si è infortunato questa mattina alla grotta Remeron del Campo dei Fiori.

L’allarme è scattato poco dopo le 12.15. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Al momento le notizie sono frammentarie. Seguiranno aggiornamenti.