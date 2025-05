Cossato, applausi e molto pubblico per il concerto della Festa della Mamma FOTO

Pubblico delle grandi occasioni a Cossato per il concerto del Fondo di Solidarietà Sociale Maria Bianco, andato in scena nella serata di venerdì 23 maggio, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, proprio per celebrare la Festa della Mamma.

A esibirsi il Coro Noi Cantando di Cossato, diretto da Monica Magonara, e la Corale di Casapinta, diretta da Bruno Giacomini, che hanno riscontrato l'apprezzamento del pubblico. Ugual sorte anche per gli spassosi interventi del mago clown Teo.

Al termine della serata, davanti alle autorità presenti, ha avuto luogo la tradizionale estrazione dei biglietti della Lotteria della Mamma, con 60 premi in palio.