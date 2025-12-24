 / Enogastronomia

Enogastronomia | 24 dicembre 2025, 06:50

Una serata di Natale davvero speciale...FOTO

Per voi un menu curato dall'IIS Gae Aulenti

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Avete già scelto come rendere davvero speciale la vostra serata di Natale? Se l’idea è quella di unire buona cucina, atmosfera e calore, la risposta arriva direttamente dall’IIS Gae Aulenti di Biella, dove la Cena di Natale è stata pensata come una vera esperienza da vivere, prima ancora che da gustare. 

La sala, per l’occasione, si è trasformata in uno spazio accogliente e suggestivo: luci calde a cascata lungo le pareti, tavoli elegantemente apparecchiati, dettagli dorati e piccoli richiami alla Natività hanno contribuito a creare un clima sereno e autenticamente natalizio. Un allestimento curato nei minimi particolari, capace di far sentire ogni ospite accolto e parte di una serata speciale.

Questo è il menù (e sì, accanto ai piatti ci sono anche i vini) La cena si apre con un cocktail di benvenuto, accompagnato da stuzzichini fantasia e fiocco rosso (prosecco e sciroppo di lampone), perfetto per iniziare con leggerezza. 

Come antipasto, uno sformatino di melanzane e bufala con coulis al profumo di basilico introduce un percorso gastronomico raffinato e armonioso. 

I primi piatti propongono un risotto alla barbabietola con pistacchi di Bronte e crema di pecorino, seguito da ravioli ripieni di patate americane e funghi saltati al burro e timo. 

Il secondo porta in tavola un grande classico delle feste: guancia di vitello brasata al vino rosso con medaglioni di polenta gratinata. 

A chiudere, un dolce sorpresa di Natale, pensato per lasciare un sorriso e un ricordo dolce della serata. 

Ad accompagnare il menù, una selezione di vini in abbinamento: Greco di Tufo DOCG, Pinot Nero Alto Adige DOC e Passito di Pantelleria, per un brindisi che non ha fretta.

Quando l’atmosfera rende speciale ogni momento 

Non solo cucina, ma anche grande attenzione all’atmosfera. Ogni dettaglio – dalla mise en place ai centrotavola, dalle luci soffuse ai piccoli simboli natalizi, accompagnati da un dolce sottofondo di note natalizie – è stato studiato per rendere la serata più serena, calda e ricca di emozioni, appagando i cinque sensi. Perché, come ricorda una delle frasi simbolo della cena, non è solo il menù a fare la differenza, ma le persone, la cura e il piacere di condividere il tempo insieme. 

Dall’IIS Gae Aulenti di Biella, un modo autentico di vivere il Natale… con gusto, luce e cuore. 

Gli allievi e il personale dell’IIS Gae Aulenti augurano a tutti buone feste.

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

Una serata di Natale davvero speciale...

IIS Gae Aulenti, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore