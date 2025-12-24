Una serata di Natale davvero speciale...FOTO

Avete già scelto come rendere davvero speciale la vostra serata di Natale? Se l’idea è quella di unire buona cucina, atmosfera e calore, la risposta arriva direttamente dall’IIS Gae Aulenti di Biella, dove la Cena di Natale è stata pensata come una vera esperienza da vivere, prima ancora che da gustare.

La sala, per l’occasione, si è trasformata in uno spazio accogliente e suggestivo: luci calde a cascata lungo le pareti, tavoli elegantemente apparecchiati, dettagli dorati e piccoli richiami alla Natività hanno contribuito a creare un clima sereno e autenticamente natalizio. Un allestimento curato nei minimi particolari, capace di far sentire ogni ospite accolto e parte di una serata speciale.

Questo è il menù (e sì, accanto ai piatti ci sono anche i vini) La cena si apre con un cocktail di benvenuto, accompagnato da stuzzichini fantasia e fiocco rosso (prosecco e sciroppo di lampone), perfetto per iniziare con leggerezza.

Come antipasto, uno sformatino di melanzane e bufala con coulis al profumo di basilico introduce un percorso gastronomico raffinato e armonioso.

I primi piatti propongono un risotto alla barbabietola con pistacchi di Bronte e crema di pecorino, seguito da ravioli ripieni di patate americane e funghi saltati al burro e timo.

Il secondo porta in tavola un grande classico delle feste: guancia di vitello brasata al vino rosso con medaglioni di polenta gratinata.

A chiudere, un dolce sorpresa di Natale, pensato per lasciare un sorriso e un ricordo dolce della serata.

Ad accompagnare il menù, una selezione di vini in abbinamento: Greco di Tufo DOCG, Pinot Nero Alto Adige DOC e Passito di Pantelleria, per un brindisi che non ha fretta.

Quando l’atmosfera rende speciale ogni momento

Non solo cucina, ma anche grande attenzione all’atmosfera. Ogni dettaglio – dalla mise en place ai centrotavola, dalle luci soffuse ai piccoli simboli natalizi, accompagnati da un dolce sottofondo di note natalizie – è stato studiato per rendere la serata più serena, calda e ricca di emozioni, appagando i cinque sensi. Perché, come ricorda una delle frasi simbolo della cena, non è solo il menù a fare la differenza, ma le persone, la cura e il piacere di condividere il tempo insieme.

Dall’IIS Gae Aulenti di Biella, un modo autentico di vivere il Natale… con gusto, luce e cuore.

Gli allievi e il personale dell’IIS Gae Aulenti augurano a tutti buone feste.