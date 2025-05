Ramella Pralungo sollecita Anas: “Sfalcio urgente sulla Masserano-Mongrando” FOTO

Il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo ha inviato ad Anas un sollecito per intervenire sullo sfalcio della super, la strada statale Masserano - Mongrando.

"Pur non avendo competenze sulla viabilità statale - scrive in un post suo social il Presidente - ho ritenuto doveroso sollecitare un intervento tempestivo di sfalcio. Infatti, oggi, non ritengo che la sicurezza stradale sia completamente garantita. Ho ritenuto doveroso dare voce a quei cittadini che, pur consapevoli che la strada non fosse di competenza della provincia, hanno contattato gli uffici e il sottoscritto chiedendoci un interessamento"

"A conclusione - scrive ancora Ramella Pralungo - ho colto anche l'occasione per ricordare ad Anas che lo sfalcio contribuisce a mantenere il decoro di un territorio".