A Biella la festa del calcio, 16 le società in campo al Pozzo La Marmora

Si svolgerà Venerdì 23 Maggio 2025 dalle ore 18.00 - presso lo Stadio Pozzo – La Marmora di Biella - la Festa del Calcio Giovanile 2025 organizzata dalla Delegazione Provinciale di Biella in stretta collaborazione con il Comitato Regionale della F.I.G.C. – L.N.D. ed il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile Scolastico.

“La celebrazione del calcio giovanile è una iniziativa del Comitato Regionale che vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni, degli enti territoriali, dei genitori, della scuola, dei mass media e di tutti gli appassionati sportivi sull’importanza del ruolo svolto dalle nostre Associazioni a favore dei giovani che praticano ed amano la nostra disciplina sportiva. Una vera festa che vuole diventare un rituale appuntamento per porre in giusto risalto le peculiarità del nostro movimento calcistico giovanile” ha commentato il Presidente del Comitato Regionale Mauro Foschia.

Sarà la Festa delle nostre Società e Associazioni sportive, dei loro Dirigenti, dei loro Collaboratori, degli Allenatori, di tutti i Bambini e le Bambine, Ragazzi e Ragazze che ogni settimana riempiono, con tanta passione, i rettangoli di gioco. Per una volta il calcio giocato passerà in secondo piano e verrà messo in risalto il lavoro e l’impegno sociale che ogni giorno viene svolto.

Sarà la Festa dei genitori e dei nonni che, con molti sacrifici, permettono ai propri figli e nipoti di frequentare gli allenamenti e le partite, divertendosi, facendo gruppo, imparando la condivisione e i valori dello sport.

Sarà la Festa delle Amministrazioni, che impegnano tempo e fondi nelle strutture dei loro Comuni per permettere agli atleti di praticare uno sport fondamentale per la corretta crescita psico-fisica e sociale di questi futuri uomini e donne.

E’ opportuno ricordare che i principi essenziali dello sport – fair play, cooperazione, rispetto, inclusione e divertimento – migliorano l'esperienza sportiva e contribuiscono alla crescita personale e sociale degli atleti e delle atlete.

Parteciperanno alla Festa le categorie Piccoli Amici (2019/2018), Primi Calci (2017/2016), Pulcini (2015/2014) ed Esordienti (2013/2012) delle seguenti Società:

A.S.D. Biellese 1902 - A.S.D. Fulgor Chiavazzese RV - A.S.D. Borgosesia Calcio - A.S.D. Cavaglià - A.S.D. CE.VER.SA.MA Biella - A.S.D. Città di Cossato - F.C.D. Cossatese - A.S.D. Futurogiovani Vilianensis - U.S. Gaglianico C.S.I. - A.S.D. Gattinara F.C. - A.S.D. Ponderano G.S. San Lorenzo - A.S.D. Tigers Prealpi Biellesi - Torri Biellesi A.S.D. - U.S.D. Valdilana Biogliese - A.P.D. Valle Cervo Andorno - A.S.D. Valle Elvo

Questo il programma della giornata:

17:30 Ritrovo delle Società; 18:30 Sfilata delle Società (Calciatori, Calciatrici, Dirigenti, Allenatori e Collaboratori); 19:00 Interventi delle Autorità e Ospiti; 19:30 Inizio attività sul campo, Manifestazione Fun Football per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci Premiazione dei Sindaci dei Comuni in cui risiedono le sedi delle Società Premiazioni delle Green Card assegnate Premiazioni dei Dirigenti meritevoli di segnalazione da parte delle loro Società; 20:30 Saluti Finali

Naturalmente tutto questo non si potrebbe realizzare senza: Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. I patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Biella, della Città di Biella e del Fondo Edo Tempia. La preziosa collaborazione di De Mori, per la fornitura delle merende, e di Lauretana per la fornitura dell’acqua. La Croce Rossa Italiana Comitato di Biella per l’assistenza sanitaria. La Nightlife Project per la consulenza e l’allestimento dell’impianto audio. Di Corrado Neggia conduttore e speaker della Manifestazione. E Festa sia … vi aspettiamo numerosi