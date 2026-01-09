Vigliano non dimentica, 25 anni fa la tragedia della Pettina: sarà posata una targa commemorativa

Vigliano Biellese non dimentica. Domenica prossima, 18 gennaio, la comunità del paese si ritroverà alle 10, nella chiesa di San Giuseppe Operaio, per la Santa Messa che ricorderà le vittime della tragedia che il 9 gennaio 2001 si consumò nel reparto carderia della Pettinatura Italiana.

L'amministrazione comunale parteciperà alla commemorazione, su invito del gruppo degli ex dipendenti che ha costantemente mantenuto la memoria degli amici e dei colleghi colpiti da quel nefasto rogo. Un momento di raccoglimento, commemorazione e vicinanza alle famiglie di ha perso la vita, Carlo Coletta, Renzo Triban e Graziano Roccato, e di coloro che hanno riportato gravi danni, fisici, psicologici tali da cambiarne per sempre (e irreversibilmente) il destino.

Inoltre, nelle prossime settimane, nel corso di una cerimonia, sarà posata una targa commemorativa nei giardini del Teatro Erios, a perenne ricordo di quel drammatico giorno.