Piedicavallo tra tradizione e cultura: si chiude la rassegna natalizia, in arrivo il Cinema di Montagna

Si è da poco conclusa a Piedicavallo la kermesse degli eventi natalizi, frutto della collaborazione tra la Pro Loco di Piedicavallo APS e l’associazione Sotterranea APS, realtà che da anni cura anche l’organizzazione del Piedicavallo Festival che si tiene in agosto. La rassegna è stata sviluppata con il duplice obiettivo di offrire alla popolazione della valle momenti ludici e culturali durante il periodo delle feste e, al tempo stesso, di presentare Piedicavallo nella sua veste invernale ai visitatori, che hanno potuto vivere i paesaggi, le architetture e i luoghi del paese più alto della Valle Cervo, accessibili tutto l’anno.

Il primo appuntamento si è svolto venerdì 27 dicembre. Nel pomeriggio, Sotterranea APS ha proposto la Merenda Cenoira “Il paesaggio è un mostro”, a cura del collettivo Malomodo, e il laboratorio linguistico “Parole vège, parole neuve?”, condotto da Alessandro Flecchia. Esperienze sensoriali e di dialogo intergenerazionale che hanno condotto i partecipanti verso nuove prospettive di rigenerazione extra-urbana e verso ricordi lontani ma vivi, con particolare attenzione al rischio di perdita del patrimonio linguistico, trasformando il dialetto da reperto del passato a materia viva di scambio e riflessione.

In serata, sempre il 27 dicembre, la Pro Loco di Piedicavallo APS ha proposto il Concerto di Capodanno presso la chiesa di San Grato a Montesinaro. Il coro Le Voci del Sabato Sera, diretto da Alessandro Lamantia, si è esibito davanti al numeroso pubblico offrendo un repertorio vario che ha spaziato dal gospel tradizionale ai successi italiani contemporanei. Il concerto è stato anche occasione per ricordare l’antica tradizione corale montesinarese e i successi musicali di don Luigi Maria Magi, rettore di Montesinaro, e della sua Corale Alpina Biellese attiva negli anni Quaranta e Cinquanta.

La rassegna è proseguita sabato 28 dicembre con il Pranzo Comunitario organizzato da Sotterranea APS in collaborazione con la Società degli Operai di Piedicavallo ODV. Il gran finale si è tenuto alle 21 con l’evento di Proiezioni Multimediali e Live Music, un’esperienza immersiva che ha accompagnato il pubblico in viaggi visivi e sonori: dagli scatti fotografici di Sergio Ramella, accompagnati dalle musiche di Strauss, alle riprese macroscopiche degli insetti della Valle Cervo di Luca Calzati, sonorizzate dalle musiche narrative di Alessandro Davella, fino alla sessione di ascolto dei suoni atmosferici delle ricerche ambient e sperimentali di Isaias Bertoglio.

A chiudere la rassegna natalizia è stato l’appuntamento di lunedì 5 gennaio, presso il Teatro Regina Margherita, dove la Pro Loco di Piedicavallo ha ospitato l’associazione Storia di Piazza per una serata cinematografica dedicata al territorio. Sono stati presentati quattro cortometraggi realizzati in Valle Cervo e nel Biellese, tra cui un breve film che rievoca la storia e l’importanza del Rifugio Rivetti, raggiungibile con l’escursione che parte da Piedicavallo. “Siamo lieti del successo riscontrato durante questa kermesse di eventi invernali, sulla quale la nostra associazione punta molto anche a livello emotivo - afferma Veronica Rosazza Prin, presidente della Pro Loco - La sinergia con Sotterranea e con la Società degli Operai è sempre proficua e si inserisce pienamente all’interno di quella rete di collaborazione e amicizia che rappresenta la base di qualunque attività associazionistica e di volontariato”.

Parallelamente alla conclusione degli eventi invernali, è già in partenza la quindicesima edizione della Rassegna di Cinema di Montagna, che si terrà a Piedicavallo nelle serate del 7, 14 e 21 marzo 2025 presso il Teatro Regina Margherita. La rassegna, come sempre organizzata in collaborazione il CAI Sezione di Biella, + è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Biella, del Comune di Piedicavallo e del Gruppo Alpini di Piedicavallo. Anche quest’anno, l’evento richiama la partecipazione spontanea di autori italiani e internazionali, che possono presentare gratuitamente le proprie opere. Una giuria visionerà tutti i lavori pervenuti e decreterà l’opera vincitrice.

I film selezionati, compatibilmente con le scelte della giuria e con il tempo a disposizione per ciascuna serata, saranno proiettati durante la rassegna. Nella scorsa edizione il film vincitore è stato Vulnerability di Glauco Tortoreto. La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 20 gennaio. L’obiettivo della call è dare risalto alle produzioni video che raccontino la montagna in ogni sua sfaccettatura, dallo sport alla vita, alla natura, con particolare attenzione alle opere dedicate al territorio biellese e piemontese, ricco di bellezze e peculiarità che meritano di essere narrate e valorizzate.