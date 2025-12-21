Calcio, la Biellese tiene testa a Vado

In Serie D Girone A la Biellese tiene testa alla capolista Vado, anche se al La Marmora-Pozzo sono gli ospiti a imporsi con il punteggio di 3-2. Una prova comunque positiva per i bianconeri, capaci di mettere in difficoltà la prima della classe.

"Bella battaglia al “Pozzo” , questo quanto scrive la società biellese sui suoi social".

Prima dell’inizio della gara è stato ricordato “il capitano” Lorenzo Mazzia a 15 anni dalla sua prematura scomparsa: la Biellese ha ritirato ufficialmente la maglia numero 5, e ad accogliere la maglia è stata una rappresentanza delle Vecchie Glorie bianconere.