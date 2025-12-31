Calcio, un nuovo attaccante per il Città di Cossato: è Santo Bevilacqua

Arrivano grosse novità dal Città di Cossato. Come comunicato dalla società calcistica, in prima squadra è approdato l'attaccante Santo Bevilacqua (classe '07). “Con l'esordio nella sfida con il Borgosesia, Bevilacqua è entrato a far parte della rosa della nostra prima squadra” si legge nella nota stampa dei blues.
In Breve
martedì 30 dicembre
domenica 21 dicembre
venerdì 19 dicembre
mercoledì 17 dicembre
martedì 16 dicembre
domenica 14 dicembre
sabato 13 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Oropa tra neve, nebbia e silenzio: le fotografie di Claudio Nicola nel giorno di Santo Stefano FOTO
Un racconto fotografico del Santuario tra neve e nebbia