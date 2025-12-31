 / Calcio

Calcio, un nuovo attaccante per il Città di Cossato: è Santo Bevilacqua

Calcio, un nuovo attaccante per il Città di Cossato: è Santo Bevilacqua (foto dalla pagina Facebook di Città di Cossato)

Arrivano grosse novità dal Città di Cossato. Come comunicato dalla società calcistica, in prima squadra è approdato l'attaccante Santo Bevilacqua (classe '07). “Con l'esordio nella sfida con il Borgosesia, Bevilacqua è entrato a far parte della rosa della nostra prima squadra” si legge nella nota stampa dei blues.

