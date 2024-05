In 1200 bambini allo stadio Pozzo Lamarmora per la Festa del Calcio Giovanile, FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it

Oggi 11 maggio grande festa allo Stadio Pozzo Lamarmora di Biella per la seconda edizione della Festa del Calcio Giovanile 2024 organizzata dalla Delegazione Provinciale di Biella della F.I.G.C. – L.N.D. – S.G.S. che ha visto coinvolte le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti della Provincia di Biella e della Valsesia.

“Anzitutto - ha commentato il Presidente Regionale, Mauro Foschia - ritengo doveroso ringraziare tutti i Presidenti e dirigenti delle Società biellesi, i loro allenatori, i calciatori e le calciatrici del settore giovanile e scolastico, per aver saputo dare vita ad un momento di festa e di esaltazione del calcio della Provincia di Biella. Vedere centinaia di bambini scendere in campo e dimostrare la propria gioia per far parte del nostro sistema sportiva ha davvero creato momenti di commozione e di grande soddisfazione. Un plauso particolare al Delegato Provinciale Giulio Lanza, al Consigliere del territorio Ginaldo Baruffa e a tutti i nostri dirigenti federali che operano con grande dedizione nella Delegazione Provinciale di Biella ed un grazie di cuore agli amministratori locali che hanno sostenuto l’iniziativa e soprattutto le attività delle Associazioni Sportive insite nei loro Comuni”.

Grande la soddisfazione da parte della Delegazione Provinciale per la risposta delle Società sia in fatto di partecipazione, che di colore, ed entusiasmo - erano più di 1200 i bambini e le bambine presenti questa mattina - che hanno regalato emozioni molto forti al numeroso pubblico accorso e agli organizzatori.

A dimostrazione di quanto il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta creda in questa iniziativa “Che vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni, degli enti territoriali, dei genitori, della scuola, dei mass media e di tutti gli appassionati sportivi sull’importanza del ruolo svolto dalle nostre Associazioni a favore dei giovani che praticano ed amano la nostra disciplina sportiva”, erano presenti il Presidente del Comitato Regionale Mauro Foschia, il Vice Presidente Eudo Giacchetti, ed il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile Scolastico Luciano Loparco.

E’ stato riproposto il format collaudato dello scorso anno, in uno Stadio che - rispetto all’edizione 2023 - si è rifatto in parte il look ed è stata una perfetta cornice della nostra Festa. C’è stata la consueta sfilata “colorata” e “rumorosa”, i riconoscimenti ai Sindaci dei Comuni sedi delle Società, i premi ad alcuni Dirigenti “storici” - per il lavoro e la passione di tutti questi anni -, le “green card” assegnate ai più piccoli dell’attività di base.

Sono stati mesi di preparazione molto intensi ma questa mattina c’erano tutti gli ingredienti per la buona riuscita della Manifestazione e per dare il giusto risalto e la giusta celebrazione al nostro movimento calcistico giovanile. Naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione del Comitato Regionale della F.I.G.C. – L.N.D., del Coordinamento Regionale del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., Dei patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Biella, della Città di Biella, del Fondo Edo Tempia sempre al nostro fianco quando si tratta di sport, giovani e prevenzione. Senza dimenticare la sempre preziosa collaborazione di Lauretana per la fornitura dell’acqua, di De Mori per la merenda offerta ai bambini e le bambine, della Croce Rossa Italiana che ha assicurato il servizio sanitario e la sicurezza di tutti i presenti dai più piccoli ai più grandi. Filippo Regis della Nightlife Project ha contribuito con la consulenza e l’allestimento dell’impianto audio, Corrado Neggiaha fatto da conduttore e speaker della Manifestazione. Ultimi, ma non per importanza, grazie a tutti i componenti della Delegazione Provinciale di Biella e i ragazzi del Settore Giovanile Scolastico che da mesi lavorano al mio fianco dietro le quinte per la buona riuscita della Festa del Calcio Giovanile … GRAZIE A TUTTI VOI! Ci vediamo nel 2025 per una nuova edizione