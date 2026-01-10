Viverone: via libera alla pesca dei coregoni fino a fine gennaio

Al Lago di Viverone procede la pesca di Coregoni. La Provincia di Biella nelle scorse settimane ha infatti autorizzato il Comune di Viverone a effettuare, dal 23 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026, la pesca di coregoni riproduttori della specie coregone (Coregonus spp) nel Lago di Viverone, anche durante il periodo normalmente vietato. Obiettivo dell'iniziativa è la produzione di uova embrionate presso l’incubatoio ittico gestito direttamente dal Comune, finalizzata al ripopolamento della specie autoctona.

L’autorizzazione è stata concessa dopo una specifica istruttoria e nel rispetto delle normative regionali e provinciali in materia di fauna acquatica. Le operazioni saranno eseguite da personale qualificato e sotto la responsabilità del Sindaco di Viverone.

Il provvedimento prevede che durante la cattura dei riproduttori siano rispettati tutti i vincoli di legge, comprese le limitazioni sugli strumenti consentiti, e che le attività di pesca cessino immediatamente una volta completate le operazioni di incubazione. Al termine del periodo di pesca, il Comune dovrà presentare alla Provincia una relazione dettagliata sull’attività svolta.

Il Lago di Viverone è un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e per questo motivo il Comune ha attivato le procedure di valutazione d’incidenza presso gli enti competenti, ottenendo le necessarie deroghe per l’immissione e cattura dei riproduttori. L’autorizzazione non pregiudica eventuali ulteriori pareri o nulla osta richiesti dalla normativa vigente.