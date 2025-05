Valdigne Triathlon, pioggia di podi in ogni parte d’Italia FOTO

I Campionati Italiani Junior, Assoluti e di Categoria di Triathlon Cross, con il nuoto nello splendido lago sardo di Gusana e la bike e la run nell’incontaminato paesaggio della Barbagia, si sono disputati a Gavoi nello scorso weekend.

Tra le Junior ancora una prova top per la torinese Alice Ventre, argento assoluto e 1° di categoria Youth B, dopo i tanti successi nella stagione primaverile. Al femminile, splendide gare per Matilde Dal Mas, 4° assoluta ed oro S1 e per l’intramontabile Monica Cibin, 5° assoluta e oro tra le M3. Tra gli uomini prestazioni top per il veneziano Marco Barison, 5° assoluto e oro tra gli S2, e per il novarese Nicolò Fontana 7° assoluto e argento S2, due gare molto positive per i portacolori di Valdigne Triathlon.

A Numana sabato 3 maggio si è disputato il Triathlon Olimpico del Conero, con protagonista la giovane Giorgia Pucciarelli oro assoluto con tre frazioni super, domenica 4 maggio si è disputata la gara su distanza Sprint, ancora un podio per l’atleta in verde-turchese-oro con il bronzo assoluto. Per lei un fine settimana sportivo da incorniciare.

A Milano, presso l’Idroscalo sabato 3 maggio si sono disputate le gare del Milano Tri organizzato da Follow Your Passion, con una importante partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Nella gara Sprint prestazione eccellente per il brianzolo Thomas Francesco Previtali, bronzo assoluto, in una gara dall’alto contenuto tecnico. Splendida gara del giovane biellese Giacomo Frassati, dopo un nuoto con i migliori, ha conquistato il 9° posto assoluto e l’oro tra i tanti Youth B, decimo posto assoluto e bronzo S1 per il rientrante post infortunio del lombardo Daniele Castelli. Ancora un giovane in evidenza: il lecchese Pietro Carminati che ottiene il 14° posto assoluto e il bronzo tra gli YB. Buone gare per i torinesi Filippo Gai (positiva la sua run) e Lorenzo Gatti (sempre con un nuoto al top). Gran bella gara tra i tanti M2 per il valdostano Andrea Pirana, 5° di categoria.

Nello Sprint femminile molto bene la lombarda Laura Ceddia 5° assoluta e la toscana Rachele Laschi, 6° assoluta, prestazioni che fanno ben sperare in ottica del Campionato Italiano universitario di Loano. La gara su distanza Olimpica, era valevole per il “Circuito Triathlon”, al femminile rientro con il “botto” per la lombarda Erica Maculan che conquista un meritato argento assoluto con tre frazioni molto positive (miglior tempo nei 10 Km run finali). Peccato per la toscana Zoe Orsolini, costretta al ritiro per un malessere nella run quando stava disputando una prova con le migliori.

Al maschile prova top per Leonardo Allegri, 4° al traguardo, sempre in lotta per le prime posizioni, 7° posto assoluto e argento tra gli S1 per il romagnolo Francesco Strada, primo nello “split” di nuoto. Prova molto sfortunata per il torinese Enea Demarchi, che dopo la rottura della catena nella bike quando era in ottima posizione, ha portato a termine la gara con spirito sportivo.

A Venezia-Jesolo si è disputato nel fine settimana l’appuntamento con il molto partecipato 70.3 del Circuito IronMan. Molto bene al traguardo il lecchese Alessandro Cazzaniga, 6° tra gli S1, gara positiva per il Coach biellese Stefano Massa, 19° tra gli M4 con una prova sotto le 5h, debutto da Finisher per Amilcare Giuseppe Canali.

Sempre nel Circuito IM, nel prestigioso 70.3 di Valencia, prestazione molto buona del lunghista loanese Ivan Cappelli, 36° al traguardo in una gara con un altissimo contenuto tecnico. Domenica a Candia Canavese ancora grandi soddisfazioni per i colori verde-turchese-oro, nell’Olimpico No Draft, bronzo assoluto e oro tra le M1 per la sempre più vincente “Dottoressa Volante” la varesina Sara Speroni, al maschile 16° posto assoluto e ennesimo oro tra gli M1 per Andrea Manzotti. Ancora un traguardo conquistato dal biellese Alberto Belli, piazzato tra gli M4.

Sempre il 4 maggio, a Marina di Castagneto Carducci si è disputato il Triathlon Olimpico DonoTri, gran bella “race” per l’arquatese Sergio Pordenon che conquista un ottimo 6° posto tra i tanti M3. Prossimi appuntamenti per gli Atleti della Triplice la Coppa Europa Junior di Caorle, l’Africa Cup di Algeri e le gare giovanili e universitarie di Loano.