Leonardo De grandi nella gara di kart a Franciacorta FOTO

Cresce di gara in gara il piccolo driver della Rally & co Leonardo De grandi che una volta capito il nuovo kart 125 comincia a prendersi alcune soddisfazioni . L’occasione è stata la terza gara di campionato rok cup ,disputatasi sul circuito di Franciacorta in provincia di Brescia, nella quale il pilota valsesserino stacca un 5° tempo assoluto in griglia di partenza su ben 63 piloti al via.

Nella prima manche porta a casa la 6° posizione , migliorata nella seconda manche con un quarto assoluto , un risultato di assoluto rilievo viste le forze in campo concorrenti, mentre nel 3° round a causa di una collisione con un avversario Leonardo non va oltre la 22° posizione assoluta. Nella finale un brutto incidente al via tra alcuni avversari frena De grandi che anche a causa di uno slow impostogli, taglia il traguardo solo in 23° posizione; in questa gara Leonardo ha dimostrato notevoli miglioramenti pur essendo conscio che si deve ancora lavorare per rimanere costantemente nelle prime 5 posizioni , situazione nella quale ci si puo’ giocare il podio.