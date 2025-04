Ginnastica Biella, bella prova per Letizia Goria

Bella prova di Letizia Goria a Torino nella giornata di domenica 27 aprile. Ha partecipato alla gara individuale Gold, tra le allieve 1 per fare esperienza.

Non c’erano velleità di salire sul podio, ma era una gara necessaria per misurare le possibilità della giovane atleta: Letizia non ha deluso le aspettative della Tecnica Irina Sitnikova che la accompagnava. Dopo aver aperto la gara la mattina presto, partendo dalla trave, con un esercizio ben eseguito, in sicurezza e senza cadute, ha avuto qualche incertezza al Corpo Libero.

Buono il volteggio e buone anche le parallele, eseguite senza errori. La piccola atleta, classe 2016, ha quindi concluso la sua gara in solitaria (e non era facile) al 35° posto, dimostrando un buon carattere e potenzialità per il futuro.