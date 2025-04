Basket femminile, Laura Rabbachin osservata speciale al raduno

C'era anche la classe '08 Laura Rabbachin del Basket Femminile Biellese al raduno di mercoledì scorso, organizzato dai dirigenti e allenatori della Nazionale Femminile Italiana, alla ricerca di potenziali giocatrici da inserire nel giro azzurro.

Sotto gli occhi di coach Capobianco, allenatore della squadra azzurra femminile, i migliori giovani talenti piemontesi hanno svolto una seduta di allenamenti tecnici e agonistici. In Bfb dal 2019, la giovane promessa cossatese ho fatto tutta la trafila nelle giovanili della società laniera, diventando oggi punto fermo dell'Under 19 e pedina fondamentale nelle rotazioni della formazione di Serie B.

Negli ultimi incontri, coach Bertetti ha aumentato il suo minutaggio in campo e la ragazza ha risposto con ottime prestazioni. Questa chiamata, oltre ad essere motivo di orgoglio, è la giusta ricompensa per l"impegno profuso sia in palestra che nello studio, frequentando con proficuo il terzo anno del liceo sportivo.

Il raduno è stato inoltre un momento importante per il coach della prima squadra Giampiero Bertetti perché ha potuto confrontarsi e "ragionare di basket" con i vertici tecnici della Nazionale compreso Andrea Capobianco.