Motori |

Trasferta in Sardegna per il Rally & Co

Trasferta in Sardegna per il Rally & Co

Il secondo appuntamento del campionato italiano rally autostoriche fa tappa nella splendida cornice della Sardegna in occasione dell’8° Rally Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini. Per la scuderia biellese Rally & Co al via un equipaggio che potremmo definire “esplosivo”: infatti, saranno al via sulla consueta Opel Corsa GSI il vulcanico Alessandro Bottazzi, coadiuvato in questa occasione dal decano dei navigatori biellesi, il mitico Giuliano Santi. Il programma prevede la partenza venerdì 11 aprile da Porto Cervo con la disputa di 6 prove speciali ed arrivo sabato 12 dopo aver percorso altri 6 tratti cronometrati per un totale di circa 80 km.

c. s. Rally e Co g. c.