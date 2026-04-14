Gara sofferta per Rally & Co ma arriva la vittoria di classe al Prealpi Orobiche

E' stato un rally decisamente sofferto il Prealpi Orobiche per l'equipaggio della Rally & co composto da Andrea Fersini e Carmelo Cappello che, a bordo della Mini Cooper RS, hanno dovuto rallentare vistosamente sull'ultima prova speciale a causa di un giunto che stava per rompersi.

Il tutto si è tramutato in un ritardo di circa 7 minuti che ha relegato il giovane Andrea (under 23) e Carmelo in 80° posizione assoluta perdendo oltre 20 posizioni ma consentendo loro di vincere comunque la classe RSTB 1.6 e prendere punti importanti per il campionato rally di zona.