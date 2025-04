Nuoto, tre podi e buoni piazzamenti per le Rane Rosse In Sport

In Sport Rane Rosse Biella e Crescentino in evidenza ai Campionati regionali lombardi Esordienti A. I due team allenati dai tecnici Giovanni Michelucci e Luca Caramellino hanno conquistato quattro podi, tre individuali e uno in staffetta, oltre a numerosi piazzamenti nei primi otto delle rispettive classifiche.

Sul podio della prima giornata di gare, ospitata dalla città di Milano, Laura Debernardi, seconda nei 200 delfino 2013 e terza nella staffetta 4x200 stile libero, oltre che quarta con la 4x100 mista. Per lei anche un quarto posto nella 4x100 mista e un quinto nei 100 delfino. Alessandro Dell’Olio terzo nei 400 misti 2012. Sara Trapella terza nei 200 dorso 2014 e ottava nei 100 dorso, Giulia Zarrelli terza nella 4x200 stile libero e settima nei 100 dorso. Raffaele Bergando quinto nei 100 delfino 2013, Gabriele Marinone e Alessio Musacchi quinti nella 4x100 mista, Gabriele Silvagni quarto nei 1500 stile libero 2012, Mattia Gallo Selva ottavo nei 400 misti 2012, Domitilla Toraldo quarta con la 4x100 mista.

In gara anche Gioele Badan, Rocco Bruno Bentivenga, Nicolò Stellato, Sofia Trapella, Giorgia Milicia, Francesca Iorio e Francesco Gentile. Gli atleti di Biella e Crescentino torneranno in vasca di nuovo a Milano domenica 13 aprile per la seconda giornata di gare