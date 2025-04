Dopo il caso di Sordevolo, un'altra persona aggredita da un cane

Dopo il caso di Sordevolo, un'altra persona è stata aggredita da un cane. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 7 aprile, nel comune di Valdengo.

Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell'ordine giunte sul posto, una 35enne si sarebbe frapposta tra il suo quattrozampe e quello di un altro e proprio quest'ultimo le avrebbe morso la mano.

In breve tempo, la donna è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sembra che abbia riportato una prognosi di oltre una settimana. Gli accertamenti del caso sono affidati ai militari dell'Arma.