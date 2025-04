Sordevolo, bambina aggredita da un cane

Ieri domenica 6 aprile, intorno alle 10,30, una donna stava passeggiando con la sua bambina quando, sono state avvicinate da un cane che ha morso la piccola al petto. Nei pressi dell'incidente era già presente un'ambulanza, impegnata in un altro intervento, che le ha immediatamente prestato soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Andorno, i quali hanno chiamato un'altra ambulanza per trasferire la bambina in ospedale, poiché quella già presente che ha fornito le prime cure doveva allontanarsi.

Il fatto è accaduto a Sordevolo, dove risiedono sia la mamma e la bambina che è stata aggredita, che il proprietario dell'animale. Quest'ultimo è nato nel 1956, risiede in una casa vicina a dove è successo il fatto, e si è appurato che non era assicurato per questo genere di danni. Il proprietario del cane è quindi stato identificato dalle forze dell'ordine.