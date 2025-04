Basket femminile , Bonprix Bfb vince anche a Rivalta 

Nell'ultima giornata del girone salvezza, quello che decreta le posizioni per gli scontri diretti, la Bonprix BFB supera in trasferta Pasta Rivalta 75 a 62 e si assicura, proprio a scapito delle torinesi, il secondo posto nella classifica finale.

La serata era cominciata con i migliori auspici, quando, solo un'ora prima, le sorelline dell'Under 13 avevano sconfitto sullo stesso parquet le pari età proprio di Pasta Rivalta per 81 a 62.

La Bonprix BFB, ancora orfana del suo capitano Sabrina Trucano, pativa l'iniziale aggressività delle padrone di casa, giocando punto a punto e arrivando a metà gara in perfetta parità (35 - 35).

Al rientro dagli spogliatoi, dove coach Bertetti dava le giuste indicazioni alla squadra, le laniere piazzavano in break decisivo concludendo il quarto sul +6. Nell'ultima frazione Fabiana Tombolato diventava protagonista con 12 dei 18 punti segnati (per lei saranno 34 a fine gara, suo high score stagionale), mettendo il punto esclamativo sull'ultima gara del girone giocato dalle biellesi ad altissimi livelli.

A fine match bel gesto delle ragazze che chiamavo sul parquet le "sorelline" dell'Under 13 per festeggiare insieme il doppio successo.

Ora la squadra laniera affronterà gli scontri salvezza come seconda classificata e sfiderà la quinta del girone, Rivetto Twin Towns Alba. Nonostante la differenza in classifica, le albesi sono le uniche che sono riuscite a superare Biella sia all'andata che al ritorno. Un avversario ostico che le ragazze di coach Bertetti dovranno affrontare con la massima concentrazione per guadagnarsi anzitempo la permanenza in Serie B.