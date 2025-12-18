Pallavolo, Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti: Chiusura con il botto: al Forum per il derby

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti si prepara a chiudere con il botto il 2025. Le nostre formazioni di punta calcheranno sabato il prestigioso palcoscenico del Forum di Biella.

Derby ad alta quota che si preannuncia intenso in Serie C: la Ilario Ormezzano Sai SPB sfida alle 20.30 il Pavic Volley dei tantissimi ex.

In Serie D, la M-AppHotel SPB affronta invece alle 17 gli alessandrini di Gavi Volley .

A presentare il derby è il vice-allenatore Simone NICOLO: «Ci aspetta una battaglia vera. Affrontiamo una squadra tosta ed esperta, che non concede nulla e che ha pochissimi punti deboli. Sappiamo bene chi avremo davanti: molti di loro hanno giocato a Biella e arriveranno giustamente con il coltello tra i denti, per dimostrare il loro valore. L’ultima vittoria a Cuorgnè ci ha dato fiducia, perché l’avversaria merita ben altra classifica, ma è passata: adesso guardiamo avanti. Servirà concentrazione su ogni dettaglio e ogni pallone, dal primo all’ultimo scambio. Per giocarci la partita dovremo mettere cuore, energia e fame».

Aggiunge capitan Filippo AGOSTINI: «Dopo la vittoria con Alto Canavese siamo tornati in palestra per preparare al meglio il derby contro Romagnano, ultima uscita prima della pausa natalizia e scontro al vertice della classifica. Le sensazioni sono positive: stiamo consolidando le nostre sicurezze e sistemando alcuni dettagli. Non vediamo l’ora di scendere in campo! Colgo l’occasione per invitare i nostri sostenitori al Forum per una grande giornata di pallavolo targata SPB, in Serie D e Serie C. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti».

UNDER18 UISP

UNDER18 UISP - 6a giornata

Palestra “G. Padovani” di Torino

Volley San Paolo Blu – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 3-1

(25-23/23-25/25-18/25-22)

Il direttore tecnico Mino BARBERIS: «Una buona partita, al netto del fatto che scontavamo diverse assenze per malanni di stagione: ben quattro, ma d’altronde in questo periodo può capitare. Abbiamo dovuto arrangiarci soprattutto nel ruolo del libero: sebbene fosse all’esordio assoluto, Amati ha ben rimpiazzato l’assente Morgani. Il match è stato tirato, come testimoniano i parziali. Con il roster al completo, al ritorno ce la giocheremo. Siamo comunque soddisfatti».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 20/12, ore 20.30. Hype Forum di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Erreesse Pavic Volley

Serie D

Sabato 20/12, ore 17. Hype Forum di Biella

M-APPHOTEL SPB – Roquette Gavi Volley

Under19

Domenica 21/12, ore 11. PalaPajetta di Biella [Rec. 3a giornata]

OFFICINA POZZO SPB – Volley Novara

Lunedì 22/12, ore 11.30. PalaPajetta di Biella [Rec. 6a giornata]

OFFICINA POZZO SPB – Pallavolo Altiora

Under15

Sabato 20/12, ore 11. Palestra L.S. “B. Cavalieri” di Verbania [Rec. 1a giornata]

Pallavolo Altiora – AM IMPIANTI SPB

Domenica 21/12, ore 10. Palestra S.M. “Lamarmora” di Biella [Rec. 6a giornata]

AM IMPIANTI SPB – Pallavolo Altiora

Under13

Sabato 20/12, ore 10.30. Palestra “Ferrini-Franzosini” di Verbania

Pallavolo Altiora – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB